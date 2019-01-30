أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية.. 4/1 للبلوغرانا (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية.. 4/1 للبلوغرانا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم البرازيلي فيليبي كوتينيو مهاجم نادي برشلونة، بهدف في شباك نظيره إشبيلية، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في مسابقة كأس ملك إسبانيا، على ملعب “الكامب نو”.

وأحرز كوتينيو هدف المباراة في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

وأضاف إيفان راكيتتش الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 52 أضاف كوتينيو الهدف الثالث من ضربة رأس، وتبعه سيرجيو روبرتو بدقيقة واحدة بالهدف الرابع.

ويأمل النادي الكتالوني في تحقيق الفوز على النادي الأندلسي، للتأهل لدور نصف النهائي، ولكنه سيكون بحاجة إلى فوز بثلاثة أهداف دون أنّ تستقبل شباكه أي هدف، لتفادي الخروج من المسابقة في دور ربع النهائي، بعدما خسر ذهابًا بهدفين نظيفين.

وخسر برشلونة ضد إشبيلية في الذهاب بعدما تم استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة المباراة، بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس وعثمان ديمبلي، الذي تغيَّب بسبب الإصابة، وأخيرًا دفع إرنستو فالفيردي مدرب البارسا بالشباب ولاعبي دكة الاحتياطي.

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