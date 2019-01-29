خيسي رودريغيز ينتقل من باريس سان جيرمان إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة

خيسي رودريغيز ينتقل من باريس سان جيرمان إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

أعلن باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، إعارة المهاجم الإسباني خيسي رودريغيز إلى ريال بيتيس حتى نهاية الموسم.

ونشأ رودريغيز (25 عامًا) في أكاديمية ريال مدريد قبل أن ينضم لبطل فرنسا عام 2016 في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو (28.57 مليون دولار) وفقًا لتقارير صحفية، لكن الإصابات وتذبذب مستواه أفسدا فترته في العاصمة الفرنسية.

وسجل المهاجم الإسباني هدفًا واحدًا في تسع مباريات بالدوري الفرنسي وخرج من حسابات المدرب توماس توخيل.

وشارك رودريغيز، الذي أمضى الموسم الماضي معارًا إلى ستوك سيتي الإنجليزي، في مباراة واحدة هذا الموسم كبديل في الدقيقة الأخيرة خلال الفوز 2-صفر على ستراسبورغ في كأس فرنسا الأسبوع الماضي.

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