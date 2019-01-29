خيسي رودريغيز ينتقل من باريس سان جيرمان إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة

أعلن باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، إعارة المهاجم الإسباني خيسي رودريغيز إلى ريال بيتيس حتى نهاية الموسم.

ونشأ رودريغيز (25 عامًا) في أكاديمية ريال مدريد قبل أن ينضم لبطل فرنسا عام 2016 في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو (28.57 مليون دولار) وفقًا لتقارير صحفية، لكن الإصابات وتذبذب مستواه أفسدا فترته في العاصمة الفرنسية.

???? DEAL DONE: Paris Saint-Germain forward Jesé Rodríguez has joined La Liga side Real Betis on loan. (Source: @RealBetis_en) pic.twitter.com/zVTJzUPHjX — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 29, 2019

وسجل المهاجم الإسباني هدفًا واحدًا في تسع مباريات بالدوري الفرنسي وخرج من حسابات المدرب توماس توخيل.

وشارك رودريغيز، الذي أمضى الموسم الماضي معارًا إلى ستوك سيتي الإنجليزي، في مباراة واحدة هذا الموسم كبديل في الدقيقة الأخيرة خلال الفوز 2-صفر على ستراسبورغ في كأس فرنسا الأسبوع الماضي.