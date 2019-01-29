آس: صفقة صخمة بين باريس سان جيرمان والدحيل للتحايل على قوانين اللعب المالي النظيف

بات في حكم المؤكد انتقال الشاب الياباني شويا ناكاغيما نجم بورتيمونينسي البرتغالي إلى الدحيل القطري، في محاولة من باريس سان جيرمان للابتعاد عن مشاكل اللعب المالي النظيف، بحسب صحيفة آس الإسبانية.

ويعاني النادي الباريسي من مشاكل تتعلق باللعب المالي النظيف نظرًا لأن إنفاقه أكثر من إيراداته ما يضعه تحت طائلة العقوبات في الاتحاد الأوروبي للعبة.

وغاب ناكاغيما عن تشكيلة اليابان المشاركة في كأس آسيا في آخر لحظة بسبب الإصابة، ورغم ذلك أبدت العديد من الأندية اهتمامًا بضمه سواء بورتو البرتغالي أو أندية في البريميرليغ.

لكن صحيفة AS الإسبانية قالت يوم الثلاثاء إن الدحيل القطري سيضم اللاعب مقابل 35 مليون يورو وهو رقم ضخم للغاية.

وسيكون ناكاغيما أغلى صفقة في دوري نجوم قطر، لكن هذا الانتقال سيفتح الباب أمام سان جيرمان لضم اللاعب، فيما بعد بالسعر نفسه دون نقص أو زيادة، ما يبعده عن شبه اللعب المالي غير النظيف.

وانتقال اللاعب إلى الدحيل يمثل ثغرة يستفيد منها باريس سان جيرمان، حيث إن النادي الباريسي وكذلك الدحيل ترجع ملكيتهما إلى العائلة المالكة في قطر، ما يعني أن انتقال اللاعبين بين الناديين لا يمثل أي مشكلة.