مسؤول: نفاوض مورينيو وزيدان لتدريب المنتخب الإيراني

بدأ الاتحاد الإيراني مفاوضات مع ثلاثة مدربين لتولي مهمة تدريب المنتخب الإيراني لكرة القدم، عقب استقالة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش الليلة الماضية، بعد خسارته أمام اليابان في مباريات نصف نهائي كأس آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات.

وقال مدير العلاقات العامة في وزارة الشباب والرياضة الإيراني “مازيار ناظمي”، للوكالة الرياضية “ورزش سه”، اليوم الثلاثاء: إن “الاتحاد الإيراني دخل في مفاوضات بسرعة الكهرباء والرياح مع ثلاثة من المدربين، هم: الفرنسي زين الدين زيدان، والبرتغالي جوزيه مورينيو، والألماني يورغن كلينسمان، لتولي تدريب المنتخب الإيراني”.

وأضاف ناظمي أن “الاتحاد الإيراني بدأ مفاوضاته منذ الليلة الماضية مع ثلاثة من كبار المدربين في العالم، سوف نختار المدرب بشكل رائع”.

وفي الليلة الماضية، أعلن مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش انتهاء مهمته مع المنتخب عقب خسارته أمام اليابان بثلاثة أهداف دون رد، مضيفًا أن “المنتخب الياباني قدم مباراة أفضل وانتصر، لكن منتخبنا كان يستحق الحضور في المباراة النهائية، وأتحمل مسؤولية الخسارة أمام اليابان”.

وتولى كارلوس كيروش (65 عامًا) تدريب المنتخب الإيراني منذ 2011، ويحظى بشعبية كبيرة لدى المشجعين الإيرانيين.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت وسائل إعلام رياضية إيرانية أن مدرب المنتخب الإيراني البرتغالي “كارلوس كيروش” سيودع المنتخب بعد بطولة كأس أمم آسيا المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.