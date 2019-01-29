اعتقال المعد البدني لأتلتيكو مدريد.. تعرف على السبب

اعتقلت السلطات الأمنية في مدريد، الأوروغواياني أوسكار أورتيغا، المعد البدني لفريق أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن اعتقال أورتيغا كان بسبب اعتداء عائلي، حيث قضى ليلة الإثنين/ الثلاثاء وقدم للقضاء صباح اليوم.

وأطلق سراح المعد البدني، بعد الاستماع له من طرف القضاء رفقة الضحية، صباح اليوم الثلاثاء، حسب صحيفة ” ماركا “.

ويلقب أوسكار أورتيغا بالأستاذ؛ لكونه أحد أهم العناصر في الفريق التدريبي للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، وكان ضمن فريقه منذ التحاقه بفريق أتلتيكو مدريد سنة 2011.

ويعتبر المعد البدني الأوروغواياني من أهم عناصر نجاح الفريق الثاني للعاصمة مدريد، في السنوات الأخيرة، ومشهور بطرقه الشاقة في التدريبات البدنية؛ وهو ما جعل فريق أتلتيكو مدريد من أقوى الفرق اندفاعًا وقدرة على تحمل اللقاءات القوية.

وحملته بعض وسائل الإعلام المدريدية، مسؤولية الإصابات البدنية التي تعرض لها الفريق هذا الموسم؛ بسبب طريقته في الإعداد البدني.