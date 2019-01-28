ملعب ريال بيتيس يستضيف نهائي كأس إسبانيا 2019

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن نهائي كأس إسبانيا 2019 سيقام في ملعب بنيتو فيامارين التابع لنادي ريال بيتيس، في 25 مايو أيار.

وتبلغ سعة الاستاد 60 ألف متفرج، وهي المرة الرابعة التي يقام فيها النهائي في إشبيلية، بعد‭ ‬ملعب لا كارتوخا في 1999 و2001، وكامبو دي لا فيكتوريا في 1925.

وحدد الاتحاد الإسباني يوم 25 مايو المقبل موعدًا رسميًا للنهائي، بعد نهاية بطولة الدوري الإسباني بأسبوع واحد.

وكانت آخر مباراة احتضنها الملعب في نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال سرقسطة وسيلتا فيغو، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

يذكر أن برشلونة هو آخر بطل لبطولة كأس ملك إسبانيا بالموسم الماضي، بعد الفوز على إشبيلية 5-0، وهي المرة الرابعة على التوالي.