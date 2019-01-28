سولاري يشيد بإمكانيات كريم بنزيما الهجومية بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

قال سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، إن المهاجم كريم بنزيما من نوعية اللاعبين الذين يمتعون أي عاشق لكرة القدم، وذلك بعد ثنائية اللاعب الفرنسي في انتصار ساحق 4-2 على مضيفه إسبانيول في دوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم الأحد.

وافتتح بنزيما، الذي يلعب وهو يعاني من إصابة بكسر في أحد أصابعه قبل أسبوعين، التسجيل لريال مدريد صاحب المركز الثالث في الدقيقة الرابعة.

وجعل المهاجم الفرنسي النتيجة 3-1 قبل الاستراحة بتسديدة رائعة كما لعب دورًا في هدف غاريث بيل الرابع لبطل أوروبا.

وقال سولاري بعد تحقيق الانتصار الخامس من ست مباريات في كل المسابقات مع ريال الذي بدأ يستعيد مستواه بعد بداية سيئة: “قدم مباراة رائعة.. جماهير ريال تستمتع بمشاهدته وأيضًا أي عاشق لكرة القدم.

“بنزيما يتسم بالكرم الشديد ويساعد زملاءه على اللعب بشكل أفضل”.

ويتصدر بنزيما (31 عامًا) هدافي ريال مدريد هذا الموسم برصيد 13 هدفًا رغم أنه لا يحظى دائمًا بمساندة الجماهير نظرًا لتذبذب مستواه. وسجل المهاجم أكثر من 20 هدفًا في الدوري في موسمين فقط من عشرة قضاها مع النادي.

ومع انتقال كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، إلى يوفنتوس ومعاناة غاريث بيل وماركو أسينسيو للعب بثبات مستوى والإصابات التي تطاردهما، تحول بنزيما إلى واحد من أكثر اللاعبين الذين يعتمد عليهم الفريق هذا الموسم.

وأضاف سولاري بعدما أبقى الانتصار ريال مدريد صاحب المركز الثالث على بعد خمس نقاط من غريمه أتليتيكو رغم أن ريال لا يزال يبتعد بعشر نقاط عن برشلونة المتصدر: “سجل اليوم هدفين لكنه يقدم مع ذلك كرة قدم شاملة”.

وكال الجناح لوكاس فازكيز أيضًا المديح لبنزيما.

وقال: “يثبت أنه أفضل مهاجم في العالم. يسجل أهدافًا ويعمل بجد ويساعد الجميع. من الرائع اللعب إلى جواره”.