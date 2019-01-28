حارس مرمى يعتدي على حكم ألغى هدفه في الدقائق الأخيرة (فيديو)

شهد لقاء مانليو وسان كوجات في إطار دوري الدرجة الأولى الكتالوني، اعتداء إيفان غونزاليس، حارس مانليو، على حكم اللقاء بعدما ألغى الأخير هدفه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكان فريق مانليو متأخرًا في النتيجة 1-0 وتوجه الحارس غونزاليس لمساندة المهاجمين إثر ضربة خطأ، وتمكن من تسجيل هدف التعادل وذهب للاحتفال مع زملائه.

وألغى الحكم الهدف بعد احتجاج لاعبي سان كوجات بدعوى إحراز الحارس للهدف بيده، وهو ما دفع غونزاليس للاحتجاج على الحكم في المرة الأولى بطريقة استعطافية، حيث سقط على ركبتيه أمامه، قبل أن ينهض ويوجه ضربة قوية للحكم أسقطته أرضًا.

وطرد الحكم الحارس وقرر متابعته قضائيًا بتهمة الاعتداء عليه.