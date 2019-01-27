حقيقة مكالمة ميسي ودي يونغ قبل التوقيع لنادي برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتواصل مع المدافع الهولندي فرينكي دي يونغ، قبل انضمامه إلى نادي برشلونة.

وبحسب إذاعة “راك 1” الكتالونية، فإن ميسي لم يتصل بدي يونغ، لإقناعه بالانضمام إلى برشلونة، في ظل تنافس شديد بين كبار أندية أوروبا للظفر بخدماته، قبل أن يفضل برشلونة.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن أن وجود ليونيل ميسي أسهم في تغيير قناعات دي يونغ، إذ فضّل برشلونة على أندية أخرى، أبرزها باريس سان جيرمان.

وانتقل دي يونغ، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى برشلونة، بصفقة قدرت بـ 75 مليون يورو، على أن يواصل مسيرته مع أياكس حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الهولندي فرانك دي بور، لاعب برشلونة سابقًا، والمدرب الحالي، قد قال عن انضمام مواطنه دي يونغ إلى برشلونة: “دي يونغ يمتلك خصائص أياكس، وهي تقريبًا نفس جينات برشلونة، هو ذكي، ولديه أفكار جديدة في الملعب، ولا يلعب أي كرة إلا بعد تفكير، ميسي سحب اللعب بجوار فرينكي”.

وواصل: “هو لاعب مختلف، ولا يخشى أي شيء، ويختار التوقيت المناسب للتمرير، هو لديه الآن بوسكيتس ليتعلم منه في عامه الأول مع النادي، وبعدها سيتمكن سيرجيو من تسليم الراية له”.

يشار إلى أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، لم يتحدث مع دي يونغ أيضًا وقال المدرب الإسباني عن ذلك: “هذا الأمر ليس من أسلوبي، القرار بيد اللاعب، ولا يمكنك الحديث مع لاعبين لديهم عقود مع أندية أخرى”.