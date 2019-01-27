ميسي يتصدر قائمة الحذاء الذهبي كأكثر اللاعبين تسجيلًا في الدوريات الأوروبية الكبرى

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادى برشلونة الإسباني، قائمة “الحذاء الذهبي” كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دوريات أوروبا الكبرى “BIG 5” برصيد 19 هدفًا.

وسجل ليونيل ميسي في مباراته السادسة على التوالي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في انتصار برشلونة حامل اللقب على جيرونا 2-صفر اليوم الأحد ليبتعد بفارق خمس نقاط في صدارة الترتيب.

وحل كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني برصيد 17 هدفًا.

وحل النجم المصري محمد صلاح في المركز الثالث برصيد 16 هدفاً مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.