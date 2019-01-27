أتلتيكو مدريد يُعير جيلسون مارتينز إلى موناكو

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إعارة لاعب الوسط البرتغالي جيلسون مارتينز لموناكو المتعثر في الدوري الفرنسي حتى نهاية الموسم.

وشارك مارتينز المتعثر في مباراة واحدة مع فريق المدرب دييغو سيميوني منذ انضمامه في صفقة انتقال مجانية من سبورتنغ لشبونة البرتغالي في يوليو/تموز الماضي، ولم يلعب مع الفريق في أي بطولة خلال 2019.

وانضم اللاعب الدولي البرتغالي البالغ من العمر 23 عامًا إلى موناكو الذي يخوض صراعًا للنجاة من الهبوط، ويحتل المركز قبل الأخير، ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان بعد الهزيمة 2-صفر أمام ديجون أمس السبت.

وأقال موناكو مدربه تييري هنري الخميس الماضي، واستعاد خدمات ليوناردو جارديم مدربه السابق الذي قاد الفريق للتتويج باللقب في موسم 2016-2017، والتأهل للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا، لكنه أُقيل في وقت سابق هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يؤكد أتلتيكو مدريد صفقة انتقال ألفارو موراتا معارًا من تشيلسي الإنجليزي بعد أن اجتاز اللاعب الكشف الطبي في العاصمة مدريد في وقت سابق من اليوم الأحد.