آرسنال يستهدف ضم البرازيلي مالكوم من نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي آرسنال الإنجليزي يستهدف التعاقد مع البرازيلي مالكوم، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “صن” البريطانية في تقرير لها، أنه رغم ارتباط اسم آرسنال بأكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أنه لم تكتمل أيّ صفقة ومنها إيفر بانيغا ويانيك كاراسكو ودينيس سواريز.

وكشفت الصحيفة أن أوناي إيمري، المدير الفني للمدفعجية، قد حوَّل تركيزه إلى جناح البارسا مالكوم.

وانضم البرازيلي مالكوم إلى برشلونة مقابل 35 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادماً من بوردو الفرنسي، إلا أن الأمور لا تسير معه بالشكل الجيد.

وحسب التقرير، فإن إدارة آرسنال تريد استغلال أزمات اللاعب مع البارسا لحسم انتقاله إلى “الغانرز”.

يذكر أن أوناي إيمري قد اعترف في وقت سابق أن الإنفاق بمبالغ طائلة خلال الميركاتو الحالي سيكون صعبًا للغاية على إدارة فريقه.

ورغم ابتعاد مالكوم عن حسابات المدرب إرنستو فالفيردي إلا أن إدارة برشلونة لا تريد التفريط في اللاعب البرازيلي البالغ عمره 21 عامًا.

وشارك مالكوم في 6 مباريات فقط بالدوري الإسباني ولم يسجل أيَّ هدف.