ماذا قال ألفارو موراتا على هجوم جماهير أتلتيكو مدريد ضده رفضًا لضمه؟

ردّ ألفارو موراتا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الذي وصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، مساء السبت، حيث يقترب من الانضمام بشكل رسمي إلى أتلتيكو مدريد، على الهجوم الذي شنته عليه جماهير الأخير، رفضًا لتوقيعه لهم.

وأشارت التقارير إلى أن أتلتيكو مدريد سيعلن عن ضم موراتا لمدة 18 شهرًا على سبيل الإعارة، دون وجود خيار إلزامي للشراء في صيف عام 2020.

وقال موراتا فور وصوله للعاصمة مدريد، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”: “أنا سعيد لوجودي في مدريد، كنت أنتظر لعدة أيام ولا زلت بحاجة للانتظار إلى أن يتم إتمام كل شيء لكي أتدرب مع زملائي”.

وعن معارضة بعض جماهير الأتلتي لضمه، أضاف: “لا أرى مشكلة في ذلك، الناس الذين كانوا معي يعرفون ما هو شعوري اليوم، وكيف كنت في الأيام الأخيرة، من الطبيعي أن يكون للناس أفكارهم الخاصة، وأعرف ما يمكنني القيام به”.

????????????@AlvaroMorata, a la pregunta de @alexsilvestreSZ: “La gente que sabe de dónde vengo sabe mi historia y lo que significa para mí esto. El pasado es el pasado y estoy muy orgulloso también de ello”. pic.twitter.com/hYyYhwjvBb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 27, 2019

وهتفت جماهير أتلتيكو مدريد، ضد التعاقد مع موراتا، خلال مباراة الفريق أمام خيتافي، أمس السبت، في الليجا، والتي انتهت بفوز الأتلتي بهدفين دون رد.

واختتم: “لقد بدأت اللعب في أتلتيكو مدريد، والناس يعرفون قصتي وتاريخي، بالنسبة لي الماضي هو الماضي وأنا فخور بذلك، اليوم كل شيء سيكون مختلفًا، وأتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام”.

ومن المتوقع أن يخضع موراتا اليوم للفحص الطبي في أتلتيكو مدريد، قبل أن يصبح لاعبًا بصفة رسمية في صفوف الروخيبلانكوس.