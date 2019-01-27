القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول ضد ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد نظيره إسبانيول، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة بفارق 10 نقاط، بينما يحتل إسبانيول المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز للحفاظ على آماله الضئيلة في التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بينما يبحث إسبانيول عن حصد النقاط الثلاث لتحسين موقفه في لائحة الترتيب.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما حقق الفوز على ريال بيتيس وإشبيلية على الترتيب بمسابقة الليغا، قبل أن يفوز على جيرونا بنتيجة 4 – 2 في ذهاب ربع نهائي كأس إسبانيا.

ومن المنتظر أن يستعيد ريال مدريد في مباراة اليوم جهود الثنائي غاريث بيل وماركو أسينسيو بعد تعافيهما من الإصابة.

مباراة الذهاب بين الفريقين كانت انتهت بفوز ريال مدريد بهدف وحيد دون رد، في الجولة الخامسة على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة “Beinsports HD3″، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.