ماذا قال سولاري قبل مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

كال سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد الإسباني، المديح للمهاجم كريم بنزيما لإصراره على اللعب رغم معاناته من كسر في إصبع ليدعم القائمة المنقوصة في الخط الأمامي خلال الأسابيع الأخيرة.

وقرر بنزيما عدم الخضوع لجراحة لعلاج الإصابة التي تعرّض لها خلال مباراة ضد ريال بيتيس يوم 13 يناير كانون الثاني الجاري، وشارك في الفوز في مباراة مهمة 2-صفر ضد إشبيلية في الدوري، بينما ارتدى ضمادة حول إصبعه.

كما بدأ أساسيًا وسجل في الفوز 4-2 على جيرونا يوم الخميس في كأس ملك إسبانيا.

وعجز المهاجم الفرنسي عن زيادة معدله التهديفي منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد وهز الشباك سبع مرات فقط في الدوري هذا الموسم لكن سولاري أشاد بقدراته الأخرى.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مضيفه إسبانيول في الدوري، غدًا الأحد: “واجه فترات كثيرة من التألق والتراجع خلال مسيرته لكنه الآن في حالة ممتازة”.

وأضاف: “إنه كريم، يفهم الرياضة بشكل هائل ويحسّن من أداء بقية اللاعبين حوله.

“إنه كريم في جهوده ويلعب كل المباريات تقريبًا والآن يلعب رغم الألم.. إنه كريم على كل المستويات وهو أحد أفضل اللاعبين في مركزه”.

وتطور أداء ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة بعد بداية متواضعة للعام الجديد.

وطالب سولاري لاعبيه بتكرار الأداء القوي أمام إشبيلية وجيرونا عند مواجهة إسبانيول في ملعب يظهر فيه الفريق القادم من العاصمة بشكل جيد عادة لكنه خسر عليه 1-صفر العام الماضي.

وتابع: “نحتاج للقيام بمثل ما قمنا به في آخر مباراتين وإظهار أقصى درجات التركيز منذ الثانية الأولى وإفراغ كل الطاقة والحماس كما حدث في المباراتين”.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 36 نقطة وبفارق عشر نقاط خلف المتصدر برشلونة.

ويعزز العائد ماركو أسينسيو صفوف ريال وكذلك غاريث بيل بعد فترة إصابة لكن لا يوجد ما يضمن مشاركتهما أمام إسبانيول في ظل المستوى الرائع للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال سولاري: “لا يزال يافعًا جدًا لكنه اندمج سريعًا مع الفريق ” في إشارة إلى فينيسيوس (18 عامًا).

وواصل: “رحب به لاعبو الفريق بأذرع مفتوحة وتمكن من إظهار موهبته لكن يجب أن نواصل مساعدته”.