أتلتيكو مدريد يهزم خيتافي ويضيق الخناق على برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

حافظ فريق أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على وصافة ترتيب الدوري الإسباني ويضيق الخناق على برشلونة.

وتغلب أتليتكو مدريد على ضيفه خيتافي بثنائية نظيفة، في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 44 نقطة في الوصافة بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 31 نقطة في المركز السادس.

وأنهى أتلتيكو مدريد اللقاء لصالحه من شوطه الأول عبر الفرنسي أنطوان غريزمان وساول نيغويز، في الدقيقتين 27 و37.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني، ليخرج أتلتيكو مدريد فائزًا بالنقاط الثلاث.