إشبيلية يكتسح ليفانتي ويرتقي ثالثًا في ترتيب الدوري الإسباني

حقق فريق إشبيلية، فوزًا ثمينًا على ضيفه ليفانتي (5-0) اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة الـ21 للدوري الإسباني.

جاءت أهداف إشبيلية، بتوقيع كل من: وسام بن يدر، وأندريه سيلفا، وفرانكو فازكويز، وبابلو سارابيا (من ركلة جزاء)، وكوينسي بروميس، في الدقائق (48، 60، 71، 80، 90).

بهذا الفوز، يصعد إشبيلية بإجمالي 36 نقطة، للمركز الثالث مؤقتًا بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، الذي سيحل غدًا الأحد ضيفًا على إسبانيول.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ليفانتي، عند 26 نقطة بالمركز العاشر.

ويحتل برشلونة، صدارة الليجا بإجمالي 46 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد الوصافة بـ41 نقطة، علمًا بأن الأول سيواجه جيرونا الأحد، والثاني سيلعب أمام خيتافي مساء اليوم، ضمن نفس الجولة.