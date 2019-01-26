ريال مدريد ينافس نادي برشلونة على آدريان رابيو

يعتزم نادي ريال مدريد الإسباني منافسة غريمه برشلونة والتعاقد مع اللاعب الفرنسي آدريان رابيو، نجم خط وسط باريس سان جيرمان.

وأوضح موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع رابيو، لكنه يريد أيضًا أن يحافظ على العلاقات الجيدة مع إدارة باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، بنهاية الموسم الحالي، ويتردد أنه يملك اتفاقًا مع برشلونة للانتقال إلى النادي الكتالوني، مجانًا، الصيف المقبل.

وأضاف الموقع أن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع رابيو، جاءت بعد انسحابه من التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي، بسبب رغبة إدارة السبيرز في الحصول على مبلغ ضخم.

وأشار “ديفنسا سنترال” إلى أن رابيو سعيد باهتمام ريال مدريد، وأن فكرة النادي الملكي تتمثل في أن تتم الصفقة بسرعة وبشكل مرضٍ للجميع، دون أن تكون هناك أي خطوات خاطئة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” اليوم أن توتنهام قد يقدم عرضًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع رابيوو، الذي توترت علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان بسبب رفضه كل العروض التي قدمتها الإدارة لتمديد عقده.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012، علمًا بأنه يملك 227 مباراة مع الفريق، سجل فيها 24 هدفًا.