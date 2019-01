أسينسيو وغاريث بيل يعززان تشكيلة ريال مدريد عقب فترة ابتعاد بسبب الإصابة

عاد الثنائي الهجومي لريال مدريد والمؤلف من ماركو أسينسيو وغاريث بيل إلى التدريب بشكل كامل، اليوم الجمعة، عقب فترة ابتعاد بسبب الإصابة، ليمنح لبطل أوروبا دفعة هجومية قبل ثلاثة أسابيع من مباراته أمام أياكس أمستردام في دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وابتعد أسينسيو، لاعب منتخب إسبانيا، لأكثر من شهر بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال مشوار الفريق في كأس العالم للأندية، بينما ابتعد بيل، الذي انضم في صفقة قياسية، منذ التعادل 2-2 أمام فياريال، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري؛ بسبب مشكلة في ربلة الساق.

ورغم مؤهلاتهما، إلا أن أسينسيو وبيل واجها مهمة صعبة في محاولة لانتزاع مكان في تشكيلة الفريق على حساب البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، الذي يقود عودة ريال لمستواه المعهود في موسم يعد محبطًا للفريق.

GREAT NEWS! Gareth Bale & Marco Asensio are back to full training with the team! #HalaMadrid pic.twitter.com/c1Ahxxovxi

— RMadridHome (@RMadridHome_) January 25, 2019