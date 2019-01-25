أسينسيو وغاريث بيل يعززان تشكيلة ريال مدريد عقب فترة ابتعاد بسبب الإصابة

عاد الثنائي الهجومي لريال مدريد والمؤلف من ماركو أسينسيو وغاريث بيل إلى التدريب بشكل كامل، اليوم الجمعة، عقب فترة ابتعاد بسبب الإصابة، ليمنح لبطل أوروبا دفعة هجومية قبل ثلاثة أسابيع من مباراته أمام أياكس أمستردام في دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وابتعد أسينسيو، لاعب منتخب إسبانيا، لأكثر من شهر بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال مشوار الفريق في كأس العالم للأندية، بينما ابتعد بيل، الذي انضم في صفقة قياسية، منذ التعادل 2-2 أمام فياريال، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري؛ بسبب مشكلة في ربلة الساق.

ورغم مؤهلاتهما، إلا أن أسينسيو وبيل واجها مهمة صعبة في محاولة لانتزاع مكان في تشكيلة الفريق على حساب البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، الذي يقود عودة ريال لمستواه المعهود في موسم يعد محبطًا للفريق.

GREAT NEWS! Gareth Bale & Marco Asensio are back to full training with the team! #HalaMadrid pic.twitter.com/c1Ahxxovxi — RMadridHome (@RMadridHome_) January 25, 2019

ويحتل فريق المدرب “سانتياغو سولاري” المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني متراجعًا بفارق 10 نقاط خلف برشلونة المتصدر، لكنه حقق رابع انتصار في خمس مباريات في جميع المسابقات بتغلبه على جيرونا 4-2 في ذهاب دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا، أمس الخميس.

وجاء هذا الفوز عقب الانتصار 2-صفر على إشبيلية في الدوري في المباراة السابقة.

وقال لوكاس فاسكيز، جناح ريال مدريد، خلال حدث ترويجي اليوم الجمعة: “نحن نلعب بشكل جيد. مررنا بهزتين في بداية العام، لم يساعدانا على الإطلاق، لكننا نشعر بأننا على ما يرام الآن، ونعتقد أن بوسعنا تحقيق الكثير من الأشياء العظيمة.

“أفضل وسيلة للمنافسة في كأس الملك ودوري أبطال أوروبا هي تقديم عروض جيدة في الدوري الإسباني”.