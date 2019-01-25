باريس سان جيرمان يقدّم هذا الشخص “كبش فداء” بعد فشل صفقة دي يونغ

يبدو أن الصدمات تتوالى على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في أعقاب نجاح نادي برشلونة الإسباني في الحصول على توقيع الهولندي فرنكي دي يونج، لاعب أياكس أمستردام.

وكان باريس سان جيرمان الأقرب لضم دي يونغ، وحاول إفساد الصفقة على برشلونة، إلا أن البارسا نجح في تحقيق هدفه في نهاية المطاف، وأعلن ضم دي يونغ بداية من الموسم المقبل.

وقالت شبكة espn في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن هناك حالة من الغضب الشديد داخل أورقة نادي باريس سان جيرمان، وخاصة القطري ناصر الخليفي رئيس النادي، إزاء فشل صفقة دي يونغ.

وأشارت إلى أن إدارة سان جيرمان تدرس الإطاحة بالمدير الرياضي أنتيرو هنريكي من منصبه، بعد فشله في ضم دي يونغ.

وقالت إن ضياع صفقة دي يونغ بمثابة فشل آخر للمدير الرياضي في سان جيرمان، بعد فشله سابقًا في الحصول على توقيع لوكاس باكويتا المنضم إلى نادي ميلان الإيطالي، وأيضاً فشله في مفاوضات تجديد عقد لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، الذي ينتهي عقده في منتصف العام الجاري، ويقترب من الانضمام إلى برشلونة أو ليفربول الإنجليزي، بحسب التوقعات.

واعترف دي يونغ في تصريحات لصحيفة “دي تلغراف” الهولندية أنه كان قريبًا للغاية من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، وأن فرصه هناك كانت قوية للغاية، ولكنه حسم قراره بعد ذلك بالرحيل إلى برشلونة، بعد أن شعر بإصرار مسئولي البارسا على ضمه.