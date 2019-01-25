تقارير: دييغو غودين اجتاز الفحص الطبي للانضمام إلى إنتر ميلان

ذكرت قناة “سكاي سبورتس”، أن المدافع الأوروغواياني دييغو غودين قائد أتلتيكو مدريد، اجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لتوقيع عقد انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة حرة، حيث ينتهي عقده مع فريقه الإسباني، في حزيران/ يونيو القادم.

ويمنح القانون اللاعب حق التوقيع لفريق جديد؛ لكون ما تبقى من عقده لا يتجاوز 6 أشهر.

وحسب القناة الإيطالية، فدييغو غودين سيوقع على عقد لمدة موسمين، مع بند يتيح تمديده لموسم إضافي، مع راتب سنوي يبلغ 4،5 مليون يورو، ويصل إلى 6 ملايين يورو مع الحوافز.

وسيبلغ الدولي الأوروغواياني 33 سنة في 16 شباط / فبراير القادم، ولم يقدم أتلتيكو مدريد للاعب عرضًا لتمديد عقده المنتهي الصيف القادم؛ مما يؤكد على رحيله بعد نهايته.

ويأمل غودين في توديع أتلتيكو مدريد بلقب في نهاية الموسم الحالي، والذي سيكون موسمه التاسع، لكونه جاء للفريق صيف 2010 قادمًا من فياريال.