رغم الرباعية.. فوز غير مطمئن لريال مدريد أمام جيرونا بكأس ملك إسبانيا (فيديو)

حقق نادي ريال مدريد، فوزًا غير مطمئن على ضيفه جيرونا بأربعة أهداف لهدفين في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

بادر جيرونا بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة السابعة عبر الهندوراسي أنطوني لوزانو، ليرد ريال مدريد بهدفين عن طريق لوكاس فاسكيز وسيرخيو راموسمن ضربة جزاء في الدقيقتين 18و42.

ومع حلول الدقيقة 67 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لجيرونا نفذها أليخاندرو جرانيل في المرمى مسجلًا التعادل.

وجاءت الدقيقة 77 ليسجل راموس الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الرابع في الدقيقة 80.

وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي ريال مدريد الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 4-2 أو بفارق هدف في لقاء الإياب.

ريال مدريد 0 – 1 جيرونا : هدف جيرونا الاول ،

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018

،#ريال_مدريد_جيرونا. pic.twitter.com/TRcOtIg26L — m (@m15183361) ٢٤ يناير ٢٠١٩

ريال مدريد 1 – 1 جيرونا : هدف التعادل ريال مدريد ، فاسكيز

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018

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#ريال_مدريد_جيرونا pic.twitter.com/2oLudRhjaY — m (@m15183361) ٢٤ يناير ٢٠١٩

ريال مدريد 2 – 1 جيرونا : هدف ريال مدريد الثاني ، راموس

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الحساب الاساسي ⁦@HD_Gols2018⁩

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⁧#ريال_مدريد_جيرونا⁩ pic.twitter.com/UmmuH47XGC — m (@m15183361) ٢٤ يناير ٢٠١٩

ريال مدريد 2 – 2 جيرونا : هدف التعادل جيرونا

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018

،#ريال_مدريد_جيرونا. pic.twitter.com/xWPOCG0j34 — m (@m15183361) ٢٤ يناير ٢٠١٩

ريال مدريد 3 – 2 جيرونا : هدف ريال مدريد ، الثالث ، رامواس

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018

،#ريال_مدريد_جيرونا pic.twitter.com/KybCwmIJXZ — m (@m15183361) ٢٤ يناير ٢٠١٩