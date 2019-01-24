أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا.. 2-1 للملكي (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا.. 2-1 للملكي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل أنطوني لوزانو الهدف الأول لفريق جيرونا في شباك ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، على ملعب “سانتياغو برنابيو” في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

يدخل ريال مدريد مباراة الليلة باحثًا عن تحقيق فوز كبير قبل خوض لقاء الإياب، المقرر إقامته الخميس المقبل على ملعب “مونتيليفي”، معقل فريق جيرونا.

وفي الدقيقة 18 يتعادل للملكي لوكاس فاسكيز.

وأحرز القائد سيرجيو راموس الهدف الثاني للملكي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وكان الفريق الملكي قد تخطى فريق ليجانيس في ثمن النهائي بنتيجة 3 – 1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما حقق فريق جيرونا مفاجأة كبيرة بإقصائه فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 3 – 3 في مجموع اللقاءين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بينما يمتلك جيرونا 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

جدير بالذكر أن برشلونة هو حامل لقب كأس إسبانيا في آخر 4 مواسم، كما أنه يحمل الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة برصيد 30 لقبًا.

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