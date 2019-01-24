أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا.. 2-1 للملكي (فيديو)

سجل أنطوني لوزانو الهدف الأول لفريق جيرونا في شباك ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، على ملعب “سانتياغو برنابيو” في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

يدخل ريال مدريد مباراة الليلة باحثًا عن تحقيق فوز كبير قبل خوض لقاء الإياب، المقرر إقامته الخميس المقبل على ملعب “مونتيليفي”، معقل فريق جيرونا.

ريال مدريد 0 – 1 جيرونا : هدف جيرونا الاول ،

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018

،#ريال_مدريد_جيرونا. pic.twitter.com/TRcOtIg26L — m (@m15183361) January 24, 2019

وفي الدقيقة 18 يتعادل للملكي لوكاس فاسكيز.

كاس ملك اسبانيا | ريال مدريد 1 × 1 جيرونا | هدف التعادل ريال مدريد لوكاس فاسكيز HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/Atf9mu2Ya0 — فهد يحب التنس منذ الصغر (@YUd404) January 24, 2019

وأحرز القائد سيرجيو راموس الهدف الثاني للملكي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وكان الفريق الملكي قد تخطى فريق ليجانيس في ثمن النهائي بنتيجة 3 – 1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما حقق فريق جيرونا مفاجأة كبيرة بإقصائه فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 3 – 3 في مجموع اللقاءين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بينما يمتلك جيرونا 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

جدير بالذكر أن برشلونة هو حامل لقب كأس إسبانيا في آخر 4 مواسم، كما أنه يحمل الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة برصيد 30 لقبًا.