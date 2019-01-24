إيسكو يضع شرطًا للاستمرار في ريال مدريد.. وهذا النادي الأقرب لضمه

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن لاعب وسط نادي ريال مدريد إيسكو ألاركون يرغب في البقاء برفقة النادي الملكي، رغم ما يتعرض له في سانيتاغو برنابيو.

وقالت “آس”، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن إيسكو لا يريد الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ويرغب في البقاء برفقة الميرينغي لسنوات إضافية، إلى أن بقاءَه سيكون مرتبطًا بمستقبل المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وتوترت العلاقات بين إيسكو وسولاري منذ أن تولى الأخير القيادة الفنية لريال مدريد خلفًا للمدرب المقال لوبتيغي، وأشار العديد من التقارير إلى رغبة إيسكو في الرحيل، وسط عروض عدد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه، خاصة تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس الإيطالي.

وأضافت آس: “رغم العروض التي تلقاها إيسكو للرحيل عن ريال مدريد إلا أنه يريد البقاء، ولكن بشرط ألا يستمر سولاري مدرباً للنادي الملكي”.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في منتصف عام 2022، وشارك هذا الموسم في 23 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

وتوقعت الصحيفة أن يكون نادي مانشستر سيتي هو الوجهة المقبلة للإسباني إيسكو، 26 عامًا، في حال بقاء سولاري مدربًا لريال مدريد، إذ أبدى بيب غوارديولا مدرب السيتي رغبته الشديدة في ضم إيسكو.

وأشارت إلى أن قيمة الصفقة يمكن أن تتراوح بين 86 إلى 100 مليون يورو.