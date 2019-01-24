ريال مدريد يتفوق على برشلونة وعمالقة أوروبا في الإيرادات المالية.. تعرف على الترتيب كاملًا (إنفوغرافيك)

أصدر مكتب الدراسات ” Deloitte ” تقريره حول إيرادات الأندية الأوروبية لموسم 2017-2018 وشهدت تصدر فريق ريال مدريد للقائمة متخطّيًا حاجز الـ700 مليون يورو للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ الدراسة.

واستفاد ريال مدريد من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وزيادة عائدات الإشهار ليحقق إيرادات بلغت 750،9 مليون يورو بزيادة بلغت أكثر من 76 مليون يورو عن موسم 2016-2017 الذي احتل خلاله المركز الثالث.

وجاء برشلونة ثانيًا بإيرادات بلغت 690،4 مليون يورو محققًا بدوره زيادة تقرب مِن 16 مليون يورو، عن الموسم الذي قبله.

وتراجع مانشستر يونايتد للمركز الثالث بإيرادات بلغت 666 مليون يورو، وكان احتل المركز الأول موسم 2016-2017 بإيرادات بلغت 676،3 مليون يورو.

وحافظ بايرن ميونخ على المركز الرابع بإيرادات بلغت 629،2 مليون يورو، محققًا -بدوره- زيادة في إيراداته هذا الموسم.

وجاء مانشستر سيتي خامسًا، وباريس سان جيرمان سادسًا، وليفربول سابعًا، وتشيلسي ثامنًا، وآرسنال في المركز التاسع، وتوتنهام في المركز العاشر.

وخرج يوفنتوس من قائمة العشرة الأوائل، رغم تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كما عرفت إيراداته تراجعًا طفيفًا بواقع حوالي 10 ملايين يورو.

وفي لائحة أفضل 20 فريقًا في أوروبا يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بتواجد 9 فرق، مقابل 4 فرق لإيطاليا، و 3 فرق لإسبانيا، و3 فرق لألمانيا، وفريق فرنسي وحيد.

وحققت الفرق العشرون الأولى إيرادات بلغت 8،3 مليار يورو في موسم 2017-2018 مقابل 7،9 مليار يورو موسم 2016-2017.

وحققت بضع فرق تطوّرًا ملحوظًا في إيراداتها أبرزها: ريال مدريد، وليفربول، وبروسيا دورتموند، وتوتنهام.