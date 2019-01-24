نادي برشلونة لن يفلت من العقاب في قضية ليفانتي

لن يفلت برشلونة كليًّا من العقوبة بشأن مشاركة لاعبه الشاب تشومي خلال لقاء ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا رغم كون لجنة المنافسة ولجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني رفضت طعن فريق ليفانتي في إشراكه وأكدت استمرار برشلونة في المنافسة مستفيدًا من تقديم الطعن خارج الأجل القانوني.

وقرَّرت القاضية كرامن بيريز فتح إجراء تأديبي في لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد برشلونة ولاعبه تشومي على خلفية التحايل على القانون، وإشراك لاعب لم يكمل عقوبة الإيقاف بعد طرده برفقة الفريق الثاني لبرشلونة.

وأصبح اللاعب مهددًا بالإيقاف لأكثر من لقاءين فيما ينتظر برشلونة غرامة مالية، لكن القرار لن يؤثر على مشاركته في مسابقة كأس الملك.

ولا زالت محكمة التحكيم الرياضية لم تبتّ في طعن فريق ليفانتي، واكتفت برفض الطلب العاجل بإيقاف دور ربع نهائي كأس الملك وأكدت استمرار المنافسة.

ومن شأن معاقبة لجنة المنافسة لبرشلونة في قضية تشومي، أن تساعد ليفانتي في طعنه أمام محكمة التحكيم الرياضي، رغم استحالة عودته للمنافسة مجددًا.