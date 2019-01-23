برشلونة يواجه شبح الخروج من كأس ملك إسبانيا بعد خسارته من إشبيلية (فيديو)

سقط فريق برشلونة، في فخ الهزيمة أمام مضيفه إشبيلية بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب لدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

قدم الفريقان شوطًا أول متوسط المستوى، ولم ينجح أي منهما في تسجيل أي أهداف.

في الشوط الثاني، نجح إشبيلية في تقديم مباراة هجومية كبيرة، وسجل هدفين عبر بابلو سارابيا والفرنسي وسام بن يدر في الدقيقتين 58 و 76 من زمن المباراة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب برشلونة (كامب نو) يوم الأربعاء المقبل.

ويحتاج برشلونة للتأهل الفوز بفارق أكثر من هدفين، أو الفوز بهدفين دون رد ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية ومنها لضربات الترجيح في حال استمرار النتيجة، وسيكون لأي هدف يسجله إشبيلية في مباراة الإياب دور كبير في زيادة الأهداف المطلوبة من برشلونة.