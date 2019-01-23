إيسكو يرد على أنباء خلافه مع سيرجيو راموس (صورة)

استغل النجم الإسباني إيسكو نشر زميله العميد سيرجيو راموس صورة له على ” إنستغرام “، ليرد على أنباء الخلاف بينهما في ريال مدريد.

ونشر قائد ريال مدريد صورة له على “إنستغرام” وكتب عليها: “تحديات كبيرة تنتظرنا”، وكان من المعلقين على الصورة زميله إيسكو الذي يعيش وضعًا صعبًا في الفريق.

وكتب إيسكو: “هل سمعتهم يقولون إننا لا نتحدث مع بعض؟ ماذا نجد هناك؟”، ولم يرد القائد على استفسار زميله، لكن التعليق حصل على الآلاف من الإعجابات.

ولم يبدأ إيسكو سوى 3 لقاءات من أصل 19 قادها المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وتشير عدة تقارير لوجود خلاف بين الطرفين، كما تحدثت عن الوزن الزائد للدولي الإسباني وتراجع مستواه.

وتعتقد بعض وسائل الإعلام الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يدفع إيسكو نحو الرحيل؛ لكونه سيجلب مبلغًا ماليًا كبيرًا يساهم في الصفقات المنتظرة الصيف القادم.