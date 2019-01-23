‎ القرار لصالح برشلونة.. محكمة التحكيم الرياضي ترفض طلب ليفانتي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأربعاء، أن المحكمة الرياضية العليا، رفضت طلب ليفانتي بتعليق مباريات برشلونة كأس ملك إسبانيا، لحين انتهاء قضية اللاعب شاومي لاعب نادي برشلونة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” المختصة في الشأن الكتالوني، فإن المحكمة الرياضية العليا TAD في إسبانيا، رفضت طلب ليفانتي، وأكدت استمرار منافسات الكأس.

ويطالب ليفانتي بإقصاء برشلونة من كأس ملك إسبانيا، لإشراكه لاعبه شاومي الموقوف مع فريق برشلونة ب.

وقدّم ليفانتي اعتراضه مرتين للاتحاد الإسباني، ورفضًا الطلبين.

وفاز ليفانتي على برشلونة 2/1 في مباراة الذهاب، التي لعب فيها شاومي، قبل أن يفوز برشلونة 3/0 في مباراة الإياب على ملعب كامب نو.

ويلتقي برشلونة اليوم منافسه إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 30 يناير.

وأصدرت الرياضية العليا، حكمها بشأن طلب نادي ليفانتي بتعليق مباريات كأس ملك إسبانيا، لحين انتهاء قضية اللاعب شاومي.

وقالت إذاعة “راك 1” المختصة بالشأن الكتالوني، إن المحكمة الرياضية العليا TAD في إسبانيا، رفضت طلب ليفانتي، وأكدت استمرار منافسات الكأس.

واجتمعت المحكمة العليا بشكل استثنائي، اليوم الأربعاء، للرد على طلب نادي ليفانتي، الذي يدعو لإقصاء برشلونة من كأس ملك إسبانيا، بسبب إشراكه اللاعب شاومي الموقوف مع برشلونة ب.

وقدم ليفانتي اعتراضه مرتين للاتحاد الإسباني، وقد تم رفض الطلبين وآخرهما كان أول أمس الإثنين، عندما رفضت لجنة الاستئناف إقصاء برشلونة، ليرفع طلبه إلى أعلى محكمة رياضية في إسبانيا للحكم في القضية.