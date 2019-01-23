موعد مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في ربع نهائي كأس إسبانيا

يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على منافسه إشبيلية، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي كأس إسبانيا، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتقام المباراة الساعة الـ23:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ22:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة برشلونة وإشبيلية على قناة beIN SPORTS HD 3.

وفاز برشلونة 4/2 في آخر مباراة بينهما وكان ذلك في الدوري الإسباني في أكتوبر الماضي، وفاز أيضًا في كأس السوبر الإسباني 2/1 في أغسطس.

ويعود آخر فوز لإشبيلية على برشلونة إلى أكتوبر 2015، أما آخر فوز له على برشلونة في كأس إسبانيا فيعود إلى يناير 2010، عندما فاز 2/1 في ذهاب دور الـ 16، قبل أن يخسر 0/1 ويودع أمام برشلونة.

وشهدت قائمة المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة استبعاد ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس لإراحتهما، وضم الوافد الجديد كيفين برينس بواتينغ.