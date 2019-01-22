ريال مدريد يريد هذا المدرب إذا لم يستمر سولاري‎

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بدأ بوضع خطة ترميم الفريق الكروي، حال رحل الأرجنتيني سولاري عن تدريب الملكي.

ونشرت صحيفة (Defensa Central) الإسبانية تقريرًا أشارت فيه إلى أن بيريز سيبدأ الدخول في مفاوضات مع ماسيماليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تحسبًا لرحيل سولاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يفضل أليغري عن باقي الأسماء المطروحة، وهي:”ماوريسيو بوتشيتينو”، و”يورغن كلوب” و”يواخيم لوف”.

كما فجَّرت الصحيفة مفاجأة أنه في حالة فشل المفاوضات مع أليغري، ربما تكون هناك عودة لـ”جوزيه مورينيو” لثقة رئيس ريال مدريد بقدراته.

يذكر أن أليغري رفض تدريب الريال في أغسطس من العام الماضي، بعد رحيل زين الدين زيدان، ثم جولين لوبتيجي، وقال:” قلت لا لريال مدريد، لأنني التزمت بكلمتي مع رئيس يوفنتوس”.

وتولَّى أليغري تدريب السيدة العجوز بعد 4 سنوات قضاها مع الروسونيري فاز خلالها بالدوري مرة واحدة.

أما مع يوفنتوس، فقد حقق أليغري بطولة الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، أربع مرات لكل منهما، وفي السوبر الإيطالي ثلاث مرات، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.