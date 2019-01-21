رسميًا.. شكوى جديدة ضد نادي برشلونة‎

أعلن نادي ليغانيس تقدمه رسميًا بشكوى للاتحاد الإسباني ولجنة الحكام، يطلب من خلالها تقديم تفسير واضح لاحتساب هدف لويس سواريز في مباراة فريقه ضد برشلونة، أمس الأحد، بعد تصادمه بالحارس إيفان كويلار.

وشهدت مواجهة برشلونة وليغانيس، أمس الأحد، جدلًا تحكيميًا؛ بعد الهدف الذي أحرزه لويس سواريز في مرمى ليغانيس بالمباراة التي انتهت بفوز البلوغرانا 3 ـ 1 بالليغا.

El CD Leganés, con su presidenta Victoria Pavón al frente, se ha dirigido formalmente vía e-mail a la RFEF y al CTA de forma respetuosa y con ánimo constructivo para solicitar una aclaración de la interpretación de la jugada entre Iván Cuéllar y Luis Suárez en el partido de ayer. pic.twitter.com/5LHVSUhbe7 — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 21, 2019

وقال نادي ليغانيس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن فيكتوريا بافون، رئيسة النادي، أرسلت خطابًا رسميًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر البريد الإلكتروني، وطلبت تفسيرًا لاحتساب هدف سواريز، بعد تدخله على حارس الفريق بطريقة عنيفة خلال مباراة الأمس.

وسجل سواريز الهدف الثاني لبرشلونة، بعد تدخل عنيف على إيفان كويلار، حارس مرمى ليغانيس؛ وهو ما أثار الجدل حول عدم صحة الهدف.

هذول لا حكم ولا تقنيه فار ولا فيل تنفع معهم يسرقون الشي بطريقه وكأنهم يتعاملون مع الجن مثلما فعلو ضد باريس pic.twitter.com/e0Awz4oGnV — Abu Hamad (@_madrid2018) January 21, 2019

ويشعر المسؤولون داخل ليجانيس بالغضب الشديد؛ بسبب قرار الحكم، حيث يرون أن هناك خطأ واضحًا على سواريز لم يعاقب عليه، وأثّر على نتيجة المباراة بإحراز برشلونة من خلاله هدف التقدم.

يُشار إلى أن نادي ليفانتي سبق ليغانيس في التقدم بشكوى مماثلة إلى اتحاد الكرة الإسباني، قبل بضعة أسابيع، يطالبه فيها بتوضيح قرار احتساب ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مؤخرًا، وانتهت بفوز الأخير 1-0.