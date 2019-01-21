تقارير.. نادي برشلونة يسعى لضم بواتينغ من ساسولو الإيطالي

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق رسمي مع النجم الغاني المخضرم كيفين برنس بواتينغ، لاعب فريق ساسولو الإيطالي، لينضم للبلوغرانا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي، جيانلوكا دي مارزيو، بشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن هناك مفاوضات متقدمة لينتقل بواتينغ، لاعب ساسولو إلى برشلونة.

ويبلغ الغاني الدولي السابق من العمر 31 عامًا، وانتقل إلى صفوف ساسولو في صيف عام 2018 قادمًا من آنتراخت فرانكفورت.

بواتينغ البالغ من العمر 31 عامًا والمولود في ألمانيا لأب غاني وأم ألمانية، بدأ اللعب مع نادي هيرتا برلين، وانتقل بعد ذلك إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ثم لعب معارًا إلى فريق بروسيا دورتموند، وفريق بورثسموث في الدوري الإنجليزي.

وخاض بعد ذلك التجربة الأبرز مع فريق آسي ميلان الإيطالي لمدة ثلاثة مواسم، ثم عاد لألمانيا رفقة نادي شالكة، وعاد لميلان لمدة موسم بعد ذلك، ثم انتقل إلى لاس بالماس، وآينتراخت فرانكفورت وأخيرًا مع فريق ساسولو هذا الموسم.

بواتينغ لعب لمنتخب غانا على عكس شقيقه جيروم الذي لعب لمنتخب ألمانيا، وخاض مع منتخب النجوم السوداء 15 لقاءً وسجل هدفين، ومع فريق ساسولو هذا الموسم لعب 15 مباراة، وسجل 5 أهداف، ومرر تمريرتين حاسمتين.