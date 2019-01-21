نادي برشلونة يعلن غياب عثمان ديمبلي أسبوعين بعد إصابته في مباراة ليغانيس

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها عثمان ديمبلي، نجم نادي برشلونة، عن غيابه لمدة قد تصل إلى أسبوعين، إثر إصابته في مباراة فريقه ضد ليغانيس، مساء أمس الأحد.

ديمبلي سجل هدفًا في المباراة بشوطها الأول، قبل أن يسقط في الدقيقة 62 منزلقًا على أرض الملعب، وغادر مصابًا.

????عاجل: الفحوصات الطبية تؤكد غياب ديمبيلي لمدة قد تصل إلى أسبوعين https://t.co/rZ02QdRWR1 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 21, 2019

النادي الإسباني، أعلن أن تشخيص الإصابة التواء في كاحل القدم الأيسر، وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة مدة غيابة، التي تأكدت اليوم أنها أسبوعان.

عثمان ديمبلي هذا الموسم مع برشلونة شارك في 19 مباراة بالدوري الإسباني وسجل 8 أهداف.

المباريات المؤكد غياب اللاعب عنها مع البلوغرانا ستكون أمام إشبيلية ذهابًا وعودة في بطولة كأس ملك إسبانيا ومباراة جيرونا في ملعب مونتفيلي في بطولة الدوري.