ديمبلي المتألق يخرج مصابًا خلال مباراة برشلونة وليغانيس‎

تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم نادي برشلونة لإصابة أثناء مباراة فريقه أمام ليغانيس على ملعب كامب نو بالدوري الإسباني.

وسقط ديمبلي بعدما انزلق أثناء تمريرته للكرة، ثم سقط على قدمه اليسرى، مما اضطر اللاعب للخروج بسبب عدم قدرته على اللعب.

وسجل ديمبلي هدف برشلونة في الشوط الأول، وتعادل ليجانيس في الشوط الثاني عن طريق تريد، قبل أن يسقط اللاعب في الدقيقة 66 دون تدخل من لاعب ليغانيس.

وكشف راديو كتالونيا أن اللاعب تعرض للإصابة في الركبة والكاحل، وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.