ريال مدريد يصدم مشجعيه في سوق الانتقالات الشتوي

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ريال مدريد لن يبرم المزيد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما ضم إبراهيم دياز من مانشستر سيتي الإنجليزي، مع تبقي 13 يومًا على نهاية الشهر الحالي.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية، السبت، أنه بعد التعاقد مع دياز من مانشستر سيتي مقابل 15 مليون يورو (فضلًا عن 5 إضافية كمميزات مقابل شروط)، لا يجد النادي مبررًا لتعزيز صفوفه خلال الشهر الحالي.

رغم اهتمام النادي بضم مهاجم، وقد تم -فعلًا- ترشيح البولندي بياتيك من جنوة الإيطالي، وتيمو فيرنر من لايبزيغ الألماني، وماورو إيكاردي قائد إنتر ميلان؛ إلّا أن تألق فينيسيوس جونيور مؤخرًا وإصابة كريم بنزيما الخفيفة أجّلا التفاوض مع مهاجم جديد.

فضلًا عن أن قائمة الفريق اكتملت وأصبحت 25 لاعبًا مع وصول دياز، ورغم رحيل الحارس كيكو كاسيا إلى ليدز يونايتد؛ إلا أن لوكا زيدان دخل بدلًا منه ليصبح الحارس الثالث، مثلما كان تحت قيادة والده زين الدين زيدان المدير الفني السابق.

ولن يتم الاستغناء عن أي لاعب خلال فترة الانتقالات المستمرة حتى 31 يناير الحالي في ظل سلسلة الإصابات التي ضربت العديد من اللاعبين.

وفي حال تجاوز ريال مدريد لجيرونا في كأس ملك إسبانيا والحفاظ على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لن تكون هناك حاجة لضم لاعب جديد خلال يناير باستثناء ميليتاو من بورتو البرتغالي، لكن ذلك من المرجح أن يتم في يوليو المقبل.

ومن الواضح أن ريال مدريد لن يبرم صفقات كبيرة منذ ضمه الكولومبي جيمس رودريغيز في 2014 مقابل 80 مليون يورو من موناكو.