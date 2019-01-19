موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد منافسه إشبيلية، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتقام المباراة الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة ريال مدريد وإشبيلية على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويملك كل من ريال مدريد وإشبيلية 33 نقطة، حيث يتقدم إشبيلية بفارق الأهداف والمواجهات ليحتل المركز الثالث، بينما يأتي الفريق الملكي في المركز الرابع.

واكتسح إشبيلية منافسه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ويعيش ريال مدريد موسمًا سيئًا، إذ حقق الفريق 10 انتصارات، وخسر 3 مقابل 6 تعادلات، وسجل 28 هدفًا، واستقبل 24.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، فاز إشبيلية 3 مرات، بينما فاز ريال مدريد مرتين، بينهما فوز 5/0 في ديسمبر 2017.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد سيعتمد على لاعبه المصاب كريم بنزيما، ثم سيجري عملية جراحية، ويغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.