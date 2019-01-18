موعد قرعة الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا

أسدل الستار، مساء الخميس، على منافسات دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، بانتصار برشلونة حامل اللقب، بثلاثية دون رد، على ليفانتي.

وحسمت 8 أندية تأهلها للدور المقبل، وهي برشلونة، ريال مدريد، فالنسيا، إشبيلية، إسبانيول، جيرونا، خيتافي، وريال بيتيس.

وستقام، مساء اليوم الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي في تمام السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت أبوظبي في مقر الاتحاد الإسباني.

ومن المُقرر أن تُقام لقاءات الذهاب يومي 23 و24 يناير الجاري، والعودة في أيام 30 و31 من الشهر نفسه.

وتأهل ريال مدريد على حساب ليغانيس بنتيجة 3 – 1 فى مجموع اللقاءين، وفجر فريق جيرونا كبرى المفاجأت بإقصائه فريق أتلتيكو مدريد بعد تعادل الفريقين ذهابًا وإيابًا 1 – 1 و 3 – 3.

كما صعد فالنسيا بعد تخطيه فريق سبورتنغ خيخون بنتيجة 4 – 2 فى مجموع المباراتين، وإشبيلية على حساب أتلتيك بلباو بنتيجة 3 – 2 فى مجموع اللقاءين.

وريال بيتيس تخطى ريال سوسيداد بعد تعادله ذهابًا سلبيًا وإيابًا 2 – 2، خيتافي على حساب بلد الوليد 2 – 1 فى مجموع المباراتين، وأخيرًا إسبانيول صعد على حساب فياريال بنتيجة 5 – 3.

قد تشهد القرعة، مواجهات من العيار الثقيل، حيث لا توجد أي شروط تخص المواجهات، وبالتالي فقد تُسفر عن المواجهة الأقوى والأبرز في إسبانيا وكرة القدم العالمية، بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

وربما أيضًا تشهد مواجهات كتالونية بين برشلونة وإسبانيول وجيرونا، والتي يكون لها مذاق خاص لجماهير الإقليم، خاصًة الديربي بين برشلونة وإسبانيول.

وقد يقع ريال مدريد أمام إشبيلية أو فالنسيا، والتي تُعد من أصعب المواجهات للميرنغي في القرعة بعد برشلونة.

ولن يكون جيرونا الذي يتأهل لأول مرة في تاريخه لهذا الدور، صيدًا ثمينًا في القرعة، خاصة بعد المفاجأة المدوية بإطاحته بأتلتيكو مدريد.

بينما يُقدم ريال بيتيس عروضًا مميزة هذا الموسم، تحت قيادة كيكي سيتين، والذي نجح في تحقيق الانتصار على برشلونة في الليجا هذا الموسم بنتيجة (4-3)، وقد تكون مواجهة ثأرية لرفاق ميسي حال أوقعتهم القرعة ضد بيتيس.