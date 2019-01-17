أهداف مباراة برشلونة وليفانتي.. 3/0 للفريق الكتالوني (فيديو)

تقدم عثمان ديمبلي، مهاجم نادي برشلونة، بهدفين في دقيقتين في شباك ليفانتي، خلال مباراة الفريقين في إياب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

الهدفان سجلهما ديمبلي بطريقة مشابهة، بعدما استلم في المرتين تمريرتين سحريتين من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 52.

يذكر أن المباراة كانت مشتعلة قبل بدايتها بعد أن رفعت إدارة ليفانتي شكوى ضد نادي برشلونة، الذي يتردد أنه خالف اللوائح بإشراك لاعب موقوف في مباراة الفريقين في ذهاب دور الـ 16 بكأس إسبانيا

وبحسب صحيفة “ماركا”، فإن إدارة ليفانتي تدرس تقديم شكوى للتنديد بمخالفة برشلونة لقوانين الاتحاد الإسباني، ويتردد أن برشلونة أشرك اللاعب شاومي الموقوف في مباراة الذهاب التي فاز فيها ليفانتي 2/1.

وكانت صحيفة “إل موندو” أشارت إلى أن برشلونة خالف المادة رقم 56.3 من القانون التأديبي في الاتحاد الإسباني، والتي تمنع إشراك أي لاعب من الفرق الدنيا مع الفريق الأول أو الثاني في حال تعرض لعقوبة.

ونفى برشلونة أن يكون قد خالف اللوائح.

وأشارت “ماركا” الإسبانية إلى أن برشلونة متأكد من أنه لم يخالف اللوائح بإشراك شاومي.