ليفانتي ينوي تصعيد أزمته مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، اتجاه إدارة ليفانتي رفع شكوى ضد نادي برشلونة، الذي يتردد أنه خالف اللوائح بإشراك لاعب موقوف في مباراة الفريقبن في ذهاب دور الـ 16 بكأس إسبانيا

وبحسب صحيفة “ماركا” فإن إدارة ليفانتي تدرس تقديم شكوى للتنديد بمخالفة برشلونة لقوانين الاتحاد الإسباني، ويتردد أن برشلونة أشرك اللاعب شاومي الموقوف في مباراة الذهاب التي فاز فيها ليفانتي 2/1.

وكانت صحيفة “إل موندو” أشارت إلى أن برشلونة خالف المادة رقم 56.3 من القانون التأديبي في الاتحاد الإسباني، والتي تمنع إشراك أي لاعب من الفرق الدنيا مع الفريق الأول أو الثاني في حال تعرض لعقوبة.

ونفى برشلونة أن يكون قد خالف اللوائح.

وأشارت “ماركا” الإسبانية إلى أن برشلونة متأكد من أنه لم يخالف اللوائح بإشراك شاومي.

يشار إلى أنه تم إقصاء ريال مدريد من البطولة قبل 3 مواسم بعد أن أشرك الروسي دينيس تشيريشيف، الذي حصل مسبقًا على البطاقة الحمراء عندما كان لاعبًا مع فياريال.

ويلتقي الفريقان اليوم على ملعب كامب نو في إياب دور الـ 16.