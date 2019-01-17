هل يتم إقصاء برشلونة من كأس ملك إسبانيا بسبب خطأ إداري؟

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن نادي برشلونة مهدد بالخروج من كأس ملك إسبانيا؛ بسبب خطأ إداري، حيث أشرك لاعبه الشاب تشومي في لقاء الذهاب الذي انتهى لفائدة ليفانتي 2-1 .

ويستضيف برشلونة، ليلة اليوم، فريق ليفانتي في لقاء الإياب، لكن عدة صحف إسبانية تحدثت عن إمكانية إقصائه بخطأ إداري.

وقد تعيد واقعة برشلونة للأذهان خطأ ريال مدريد موسم 2015-2016، حين أشرك الروسي دينيس تشرشييف أمام قادس، وكان مطرودًا في الموسم 2014-2015 رفقة فياريال في كأس الملك.

وطرد تشومي خلال آخر لقاءات فريقه برشلونة “ب”، ويمنع فصل في القانون اللاعب من المشاركة مع فريقه لغاية انتهاء فترة عقوبته .

ورغم كون المسابقة مختلفة، حيث طرد في الدوري الإسباني الدرجة الثانية ” ب “، لكن الفريق الثاني لبرشلونة لا يشارك في منافسات كأس الملك كبقية الفرق الثانية لكل فرق الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة ” أس “، فتشومي لا يمكنه المشاركة رفقة برشلونة في لقاءات الدوري الإسباني فقط، بينما في كأس الملك، فإشراكه قانونيًا لكون الاتحاد الإسباني غير بعض القوانين هذا الموسم.

وحسب الصحيفة، فمنع لاعب من الفريق الثاني من المشاركة في كل المنافسات يكون فقط حين ارتكب خطأ كبيرًا يستحق التوقيف لفترة طويلة.