“المراهق” يحل أزمة ريال مدريد ضد ليغانيس

كشفت صحيفة “ماركا” إن المراهق فينسيوس جونيور سيحل أزمة ريال مدريد حينما يحل ضيفًا على ليغانيس الليلة في كأس ملك إسبانيا.
وأشارت الصحيفة الإسبانية أن سولاري ينوي الدفع بفينسيوس في مركز جديد عليه.
وأشارت ماركا إلى أنه في ظل النقص العددي في مركز خط الهجوم، سيدفع سولاري فينسيوس جونيور في مركز رأس الحربة الصريح للمرة الأولى.
ولعب فينسيوس مع ريال مدريد في مركز الجناح الأيسر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل غياب بنزيما وأسينسيو وبيل، سيدفع سولاري بفاسكيز وإيسكو وأمامهما فينسيوس.
ويبلغ اللاعب البرازيلي الواعد فينسيوس جونيور 18 عامًا.