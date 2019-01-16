رئيس نادي برشلونة ينهي الجدل بشأن مستقبل فالفيردي‎

كشف رئيس برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، حصريًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، أن إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي للفريق سيستمر للموسم المقبل.

وأبدى بارتوميو اقتناعه بأن فالفيردي سيبقى مسؤولًا عن الفريق في الموسم المقبل، ليخبر صحيفة “سبورت” في مقابلة أجريت معه على هامش اختيار جوردي ألبا، أفضل رياضي كتالوني لهذا العام، بأن مدرب اتليتيك بيلباو السابق مستمر في منصبه.

ووقّع فالفيردي عقدًا مع برشلونة لمدة عامين ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن يوجد خيار لمد العقد عامًا ثالثًا، وهو ما سيفعله النادي الكتالوني ويمدد عقد مدربه.

وقال بارتوميو: ” نحن في برشلونة لا نشك بأن فالفيردي سيكون مدربًا للفريق هذا الموسم وفي الموسم المقبل. بالطبع سنتحدث معه في الفترة المقبلة. هذا ما اتفقنا عليه.

“نثق كثيرًا بفالفيردي؛ لأنه يقوم بعمل كبير في الفريق. هو رجل ذكي ويعرف جيدًا أسلوب برشلونة في اللعب ويقوم بإدارة المباريات بطريقة تعجبنا كثيرًا”.