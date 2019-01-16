بعد وصوله إلى 400 هدف في الدوري الإسباني.. ليونيل ميسي يكشف الهدف الذي لن ينساه

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، إنه لا يمكن أن ينسى أول أهدافه في الدوري الإسباني، بعد أن أكمل 400 هدفًا في المسابقة.

وقال ميسي لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أنا فخور بأنني وصلت إلى 400 هدف، آمل أن أسجل المزيد، لا أركز كثيرًا على الأرقام، وأفضّل التركيز على الأداء يومًا بعد يوم”.

وأضاف ميسي “أعتبر كل مباراة تحديًا، وأريد أن نفوز لكي نضيف 3 نقاط جديدة، ونقاتل من أجل الدوري، أحاول تقديم المساعدة للفريق ليس فقط بتسجيل الأهداف، ولكن في كل شيء، حتى التحركات”.

وأوضح ميسي أنه لا يحب الحديث عن أهدافه بشكل خاص، لكنه قال: “هدفي الأول أمام ألباسيتي بعد تمريرة رونالدينيو لن أنساه أبدًا”.

وكان أول أهداف ميسي مع برشلونة في الدوري الإسباني يوم 31 مايو 2005، في فوز النادي الكتالوني 2/0، حيث شارك في الدقيقة 88 بدلًا من صاموئيل إيتو وسجل في الدقيقة 90.

وتابع أفضل لاعب في العالم 5 مرات: “أهداف الكلاسيكو أمام ريال مدريد دائمًا خاصة، أيضًا الأهداف أمام الفرق الصعبة مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية، وتلك التي سجلتها أمام جماهيرنا في كامب نو، في النهاية الأهداف ليست أكثر أهمية من الفوز”.

واختتم ميسي “من الواضح أنه من دون مساعدة جميع زملائي كان من المستحيل أن أصل إلى 400 هدف في الدوري”.

وفي المجمل سجل ميسي، البالغ من العمر 31 عامًا، مع برشلونة 575 هدفًا وصنع 229 في 659 مباراة.