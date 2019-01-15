تقارير.. باريس سان جيرمان يتدخل بعرض ضخم لإفساد انتقال دي يونغ إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي تستهدف ضم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ، نجم وسط أياكس أمستردام، بالرغم من اقترابه من الانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني.

كانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن دي يونغ حسم رغبته في الانتقال إلى ملعب كامب نو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن باريس دخل بقوة في الصفقة لإفساد انتقال الهولندي الشاب إلى برشلونة، وتحويل وجهته إلى “البي إس جي”.

وأوضحت الصحيفة، أن باريس يرصد منح دي يونغ راتبًا كبيرًا بجانب إعطاء وكيله عمولة ضخمة حال إتمام انتقال اللاعب إلى النادي الباريسي.

يذكر أن دي يونغ، البالغ من العمر 21 عامًا، شارك برفقة فريقه هذا الموسم خلال 21 مباراة في مختلف البطولات نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدف آخر.