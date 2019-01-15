نادي برشلونة يحطم الرقم القياسي لأجور اللاعبين في العالم

أصبح نادي برشلونة الإسباني أكبر نادٍ في العالم من حيث الإنفاق السنوي على أجور اللاعبين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الثلاثاء.

وحطّم برشلونة حاجز الـ500 مليون يورو سنويًا، في الأجور التي يقوم بدفعها إلى لاعبيه، ووصل إلى 562 مليون يورو، في عام 2018، بعد أن تعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي كوتينيو، وقام بتجديد عقد نجمه الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وارتفعت نفقات برشلونة على أجور اللاعبين بنسبة 42% في الموسم الماضي، مقارنة بموسم 2016 – 2017.

وجاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني، حيث أنفق 332 مليون يورو خلال موسم 2017 – 2018، حيث ارتفعت نفقاته بنسبة 20%.

وكان مانشستر سيتي الإنجليزي هو النادي الوحيد الذي توّج ببطولة الدوري المحلي، ونجح في خفض نفقاته من حيث أجور اللاعبين، حيث تراجع إنفاق السيتي بنسبة 5% في الموسم الماضي، مقارنة بالموسم السابق عليه.

ويأتي ذلك رغم أن مانشستر سيتي يملك أغلى قائمة لاعبين في العالم، حيث تبلغ قيمة الفريق 1.8 مليار يورو.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن البرازيلي نيمار لا يزال اللاعب الأغلى في العالم، حيث تبلغ قيمته التسويقية حاليًا 229 مليون يورو، يليه الفرنسي كيليان مبابي 215 مليون يورو، ثم الأرجنتيني ميسي 203 ملايين يورو.