مانشستر سيتي يجري اتصالًا بإيسكو لاعب ريال مدريد

شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في أزمة اللاعب الإسباني الدولي إيسكو مع ناديه ريال مدريد، في ظل التوتر المتصاعد بين الطرفين.

ولم يشارك إيسكو في مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس الأخيرة أمس الأول الأحد، والتي انتهت لصالح النادي الملكي 2-1، وظل على مقاعد البدلاء.

وتوترت العلاقات كثيرًا بين إيسكو ومدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي يرفض الاعتماد على إيسكو في التشكيل الأساسي، وأشرك سيبايوس وإبراهيم دياز في الشوط الثاني من مباراة بيتيس، وهو ما يؤكد عدم قناعته بمستوى صانع الألعاب الدولي.

وقالت صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أجرى اتصالات مع إيسكو بالفعل، لمعرفة رأيه في الانتقال إلى السيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا أبدى رغبته في التعاقد مع إيسكو، وأشار إلى استعداده لضم إيسكو مقابل رحيل البلجيكي كيفين دي بروين إلى ريال مدريد.

وأكدت تقارير إسبانية مطلعة أن نادي تشيلسي الإنجليزي يرغب هو الآخر في ضم إيسكو، وأن صفقة تبادلية بين البلوز وريال مدريد ربما تمهد الطريق أمام ضم الإسباني الدولي، مقابل رحيل البلجيكي إدين هازارد إلى سانتياغو برنابيو.

ونقلت الديلي ستار، عن المدير الرياضي السابق لنادي ريال مدريد، خورخي فالدانو، قوله: “منذ عام كانت الآمال في ريال مدريد معلقة على إيسكو وأسينسيو”.

وتابع: “بالطبع فإن هناك مشكلة مع إيسكو، ولكن لا أحد يعلم ما هي الأزمة تحديدًا”.