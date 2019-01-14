مباراة برشلونة وإيبار.. فالفيردي يحسم الجدل بشأن رحيله عن البلوغرانا

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، عن مستقبله مع البلوغرانا، في ظل انتهاء عقده في يونيو 2019، ووسط العديد من التقارير التي ألمحت إلى رحيله.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على إيبار في الليغا بثلاثية نظيفة، أمس الأحد، أكد فالفيردي أنه ليست لديه أية شكوك حول استمراره مع البارسا في الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة “سبورت” تصريحات فالفيردي، مضيفًا: “الأمر ليس أنني لدي شكوك، بل ليس لدي أي شك، أنا أمتلك عقدًا مع برشلونة وسنحترمه”.

وذكرت الصحيفة أن فالفيردي تهرب كثيرًا من الرد على مسألة تجديد عقده، وكان يردد أن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن ذلك وأنه لا يوجد ما يمكنه ذكره، لكنه في المؤتمر الصحفي أمس سار خطوة للأمام، وإن كان ما زال لا يتحدث بوضوح.