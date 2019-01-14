مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. ماذا قال سولاري عن حقيقة خلافه مع إيسكو ومارسيلو؟

نفى الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، وجود أي خلاف شخصي بينه وبين اللاعبين الإسباني إيسكو والبرازيلي مارسيلو، بعد عدم إشراكهما في لقاء الفريق ضد ريال بتيس، مساء الأحد، والذي شهد فوزًا صعبًا للفريق الملكي 2-1.

وقال سولاري بعد اللقاء: “لعبنا لقاء قويًا وصعبًا يجب تقييم الفريق، وفي كل الأحوال ليس هناك أي مشكل شخصي مع إيسكو ومارسيلو، نحن فريق وكل اللاعبين بإمكانهم المشاركة لكوننا نلعب لقاء كل 3 أيام”.

وأشاد المدرب الأرجنتيني باللاعبين الشباب، مضيفًا: “كسبنا 3 نقاط في ظروف صعبة، كريس وفالفيردي وإبراهيم دياز كانوا في مستوى التطلعات والظروف وهو شيء جيد للفريق”.

وأكد المدرب الأرجنتيني أن الغيابات في الهجوم دفعته للعب بـ3 مدافعين في محور الدفاع، موضحًا: “نظرًا لظروف غياب عدة مهاجمين لعبنا بهذه الطريقة، حصلنا على فرص في الهجوم حين كان كريم بنزيما، والذي لا يمكن تعويضه”.

وقال سولاري عن صافرات الاستهجان التي تعرض لها داني سيبايوس من قبل جماهير فريقه السابق: “سيبايوس يحمل فريقه السابق في قلبه وهناك أحاسيس حين تعود، سحر كرة القدم أن يسجل لاعب في مرمى فريقه السابق واليوم كان من حظنا”.

ورفض المدرب الأرجنتيني الإجابة عن سؤال بشأن السماح لإيسكو بالرحيل، قائلاً: “نحن فريق بإمكانه أن يتوفر على لاعبين من الفريق الثاني كما حدث اليوم وفي هذه الظروف، لكن كل اللاعبين مهمون والسؤال لا يوجه لي”.

إلى ذلك، هاجم مارك بارترا، مدافع ريال بيتيس والمنتخب الإسباني، لاعب ريال مدريد الشاب البرازيلي فينسيوس جونيور، مؤكدًا أن عليه تعلم الكثير من القيم ليكون لاعبًا في فريق بقيمة ريال مدريد.

وحدث خلاف بين اللاعبين إثر تدخل مدافع برشلونة السابق على مهاجم ريال مدريد واضطر حكم اللقاء لتوجيه إنذار شفوي لكل منهما.

وقال مارك بارترا بعد اللقاء: “فينسيوس جونيور سقط على الأرض أكثر مما كان واقفًا، طلبت منه التوقف عن السقوط فشتم والدتي 3 مرات”.

وأضاف مدافع برشلونة وبروسيا دورتموند السابق: “عليه تعلم الكثير ولا أعتقد أنها تصرفات جيدة للاعب في فريق بحجم ريال مدريد”.