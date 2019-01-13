سيبايوس يقود ريال مدريد لخطف فوزًا صعبًا من بيتيس في الدوري الإسباني (فيديو)

حقق نادي ريال مدريد، فوزًا صعبًا على مضيفه ريال بيتيس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

أربك الريال حسابات صاحب الأرض والجمهور بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش.

بعدها حاول لاعبو ريال بيتيس إدراك التعادل، لكن دون جدوى، ليخرج الملكي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث نجح بيتيس في إدراك التعادل عبر سيرخيو كاناليس في الدقيقة 73.

بعدها بحث لاعبو الفريقين عن فرصة إحراز هدف الفوز والثلاث نقاط إلى أن جاءت الدقيقة 88 لينجح الريال في إضافة الهدف الثاني عن طريق داني سيبايوس.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيتيس عند 26 نقطة في المركز السابع، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 43 نقطة.